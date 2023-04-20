Do Tech Workers Need #Unions? | @HowDidWeMissTha @IndLeftNews @ReefBreland @GetIndieNews
A clip from How Did We Miss That (ep 76) - new episode LIVE Sunday night at 10pm ET!
Articles covered:
Layoffs Ravage Tech: Do Tech Workers Need Unions?: James Baker, Socialist Alternative
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